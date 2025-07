Autovelox e telelaser pronto il calendario di agosto per le strade provinciali

LECCE – La provincia di Lecce ha diramato oggi i calendari dei controlli della velocità dei veicoli con i dispositivi mobili in dotazione all’ente per il mese di agosto. Si tratta di autovelox e telelaser che ogni giorno, dal 1° al 31 agosto, troveranno una collocazione differente. Le verifiche. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

