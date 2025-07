Autofficina abusiva trasformata in centrale dello spaccio tra le auto 30 mila euro di cocaina

L’autofficina abusiva nascondeva una vera e propria centrale dello spaccio. A seguito da quanto scoperto, la Polizia Stradale di Riccione ha proceduto all’arresto di due cittadini stranieri, di 23 e 24 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Tutto è successo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

