Autobus fermate della nuova linea 23 non accessibili alle persone con disabilità | Inammissibile

“Le fermate non possono essere utilizzate da persone con disabilità motoria. E’ questa la sconcertante e gravemente discriminatoria specifica che si trova nell’atto del Comune di Pisa con cui si istituisce la nuova linea urbana 23 (linea che collegherà la stazione ferroviaria con via Santa Maria. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

