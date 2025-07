Auto usata per commettere un furto individuata a Città Sant' Angelo grazie alla telecamera installata sulla statale 16

Sicurezza del territorio: tre nuove telecamere per monitorare i mezzi in transito a Città Sant’Angelo. In un mese controllate 385mila vetture e bloccata una macchina per furtoControlli serrati su tutto il territorio di città Sant’Angelo grazie alla nuova telecamera installata lungo la strada. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

È nata una nuova parrocchia in città, quella dedicata a Sant’Antonio di Padova - Da qualche settimana c’è una nuova parrocchia in città. Sono state infatti unite, dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio, tre parrocchie del centro città.

Con la Linea Verde Tua da 40 minuti a un'ora e mezza per andare da Città Sant'Angelo a Pescara - Meno corso, zone rurali praticamente senza servizi e tempi di percorrenza quasi raddoppiati: con l’attivazione della Linea Verde di Tua i tempi di percorrenza per arrivare con il trasporto pubblico locale, da Città Sant’Angelo ci si impiega un’ora e mezza a fronte dei 40 minuti che ci volevano.

A Città Sant'Angelo aperte le iscrizioni alle colonie e ai centri estivi - Aperte le iscrizioni a Città Sant'Angelo per per la colonia estiva e per i centri estivi, organizzati dal Comune.

L’Ambulacro di Castel Sant'Angelo cambia passo. Grazie ai fondi del PNRR, il camminamento storico di Castel Sant’Angelo diventa più accessibile e sicuro. Un intervento che, come racconta l'architetto Valentina Garramone, Funzionario dell'Ufficio tecnico lav Vai su Facebook

