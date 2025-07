Auto sportiva piomba dentro al cantiere di piazza Marvelli la coupé resta incastrata sulle barriere

Un singolare incidente si è verificato stamane all’alba (lunedì, 28 luglio), intorno alle 6, all’incrocio di piazza Marvelli, proprio dove c’è in corso il cantiere per la costruzione del nuovo parcheggio multipiano Tripoli. Una Mercedes Coupé, targata svizzera, è piombata sull’area del cantiere. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: cantiere - piazza - marvelli - coupé

Piazza del comune, il cantiere si sposta e toglie altro spazio alle attività - Nuova fase per il cantiere di piazza del Comune e nuove preoccupazioni per le attività commerciali. Dopo la pausa invernale, imposta dai ritrovamenti archeologici emersi durante gli scavi sotto il manto stradale, i lavori per la nuova pavimentazione sono ripresi e con essi si è assistito a una.

Genova, incidente sul lavoro in piazza Corvetto: feriti tre operai, due sono gravi. Cantiere sotto sequestro | Video | Foto - All’altezza del cantiere dell’Acquasola è crollata parte di un muretto che ha travolto tre operai. Due sono in gravi condizioni al pronto soccorso del San Martino

Cantiere per il collettore fognario alla Zisa, arriva un'altra proroga: piazza Sacro Cuore resta chiusa - Piazza Sacro Cuore continuerà a rimanere chiusa. E' quanto stabilito da una nuova ordinanza di proroga dei provvedimenti che hanno rimodulato la circolazione veicolare in un'ampia area della Zisa.

Auto sportiva piomba dentro al cantiere di piazza Marvelli, la coupé resta incastrata sulle barriere.