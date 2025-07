Aurora cede la partecipazione in Exacer a ceo e manager società

Aurora Growth Capital Sicav Raif ha perfezionato la cessione della partecipazione detenuta in Exacer a Massimiliano Secchi, azionista di riferimento e Ceo della società, e ad altri managers di Exacer. Lo si legge in una nota secondo cui Aurora ha investito in Exacer - insieme ai propri fondi di co-investimento - nell'ottobre 2021 "per supportare il management team nell'esecuzione di un importante piano di crescita, che ha consentito ad Exacer di evolvere da piccolo player locale a uno dei principali player indipendenti a livello internazionale nello sviluppo e produzione di supporti per catalizzatori, una nicchia di mercato ad alto valore aggiunto all'interno del segmento degli specialty chemicals ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aurora cede la partecipazione in Exacer a ceo e manager società

In questa notizia si parla di: exacer - aurora - partecipazione - società

Aurora cede la partecipazione in Exacer a ceo e manager società; Aurora Growth Capital cede la partecipazione in Exacer ai manager; Aurora, ceduta la partecipazione in Exacer al CEO Massimiliano Secchi e a un gruppo di manager della Società.