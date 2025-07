Attenzione sui telecomandi si annidano milioni di germi e batteri ma guai a pulirlo con l’acqua | il metodo efficace per igienizzarlo

Che sia quello della televisione o del condizionatore, il telecomando è uno degli oggetti più maneggiati e, paradossalmente, più trascurati nelle pulizie domestiche. Passa dalle mani di tutta la famiglia, viene appoggiato sul tavolo mentre si mangia, cade tra i cuscini del divano, accumulando non solo lo sporco visibile – come residui di cibo, polvere e impronte – ma anche una carica invisibile di germi e batteri che possono nuocere alla salute. Una rapida passata con un tovagliolo di carta o una salvietta umida, purtroppo, non è sufficiente per una corretta igienizzazione. Anzi, utilizzare un panno troppo bagnato o spruzzare liquidi direttamente sull’apparecchio è un errore che può danneggiare irreparabilmente i circuiti interni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

