Nella finale del torneo ATP di Washington l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 7, vince 5-7 6-1 7-6(3), in tre ore e cinque minuti, la maratona con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, dodicesimo favorito del seeding. L’australiano si aggiudica così il decimo titolo nel circuito maggiore. Il primo a rompere l’equilibrio è lo spagnolo che, ai vantaggi, opera il break del 2-1, la replica dell’avversario è immediata per il 2-2. Il confronto continua sui binari dell’assoluto equilibrio e il parziale si risolve in volata. Nell’undicesimo gioco il giocatore iberica strappa il servizio al rivale concretizzando la seconda opportunità a propria disposizione e chiude i conti quando concretizza il set point con cui prevale 7-5 nella partita di apertura. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Washington 2025, De Minaur vince la maratona con Davidovich Fokina. Decimo titolo per l’australiano