ATP Toronto 2025 l’australiano Duckworth affronterà Musetti Pospisil termina la carriera

Si è alzato il sipario sul tabellone principale del Masters 1000 di Toronto, un torneo che finora ha fatto parlare più per le importanti assenze (non ci saranno Sinner, Alcaraz, Djokovic e Draper solo per nominare i nomi illustri). In casa Italia ci sono comunque tanti possibili protagonisti e tra questi anche Lorenzo Musetti, testa di serie numero tre, che ha conosciuto il nome del suo avversario al secondo turno ed è James Duckworth. L’australiano, numero 106 del mondo, ha superato in due set il cinese Shang per 6-3 7-6. Quella di ieri è stata anche la giornata dell’addio al tennis di Vasek Pospisil. 🔗 Leggi su Oasport.it

