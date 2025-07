Atletica i convocati dell’Italia per gli Europei Under 20 | Doualla all’arrembaggio! Spiccano Saraceni e Valensin

Tonino Andreozzi, vice direttore tecnico per le squadre giovanili, ha diramato le convocazioni per gli Europei Under 20 di atletica, che si disputeranno a Tampere (Finlandia) dal 7 al 10 agosto. L’Italia si presenterĂ alla rassegna continentale di categoria con l’obiettivo di conquistare diverse medaglie grazie a prospetti estremamente eccellenti, molti dei quali sono proiettati verso un un futuro che si preannuncia decisamente radioso. Spicca la presenza di Kelly Doualla, fresca primatista europea under 18 sui 100 metri con il tempo di 11.21 corso agli EYOF. La 15enne lombarda se la dovrĂ vedere con atlete piĂą grandi anche di quattro anni, ma ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per brillare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, i convocati dell’Italia per gli Europei Under 20: Doualla all’arrembaggio! Spiccano Saraceni e Valensin

Atletica, le avversarie dell’Italia alle World Relays. Tortu capitano: i rivali staffetta per staffetta e il regolamento - Giornata di vigilia a Guangzhou (Cina) dove nel weekend andranno in scena le World Relays. L’Italia vuole essere grande protagonista in questo evento che metterà in palio 14 pass per i Mondiali in ciascuna staffetta: per 4×100 mista, 4×100 femminile e 4×400 donne staccheranno il biglietto le prime due classificate di ogni batteria e i due migliori tempi di ripescaggio in occasione del turno del sabato, mentre gli ultimi sei pass verranno messi in palio domenica; per 4×100 maschile, 4×400 uomini e 4×400 mista meriteranno il tagliando iridato le prime due classificate di ogni batteria del sabato e i sei migliori crono della domenica.

Europei Under 23 di Atletica, Italia ancora sul podio: Sioli è oro nell’alto, Lazzaro è bronzo negli 800 metri - Bergen 20 luglio 2025 – Matteo Sioli dà un’ulteriore conferma del proprio sconfinato talento vincendo la medaglia d’oro agli Europei U23 di Bergen, sbarcando tra i saltatori in alto da 2,30.

Europei U23 di atletica 2025: calendario, programma, orari e dove vedere gli italiani e le italiane in gara a Bergen - Dal 17 al 20 luglio appuntamento a Bergen con i Campionati europei di atletica under 23 2025. Si legge su olympics.com

Tampere: 91 azzurri per gli Europei under 20 - Il vice direttore tecnico per le squadre giovanili Tonino Andreozzi ha comunicato l’elenco dei convocati per i Campionati Europei U20 di Tampere, in Finlandia, dal 7 al 10 agosto. Secondo fidal.it