Asta benefica con i cimeli dei campioni

I cimeli dei campioni vanno all’asta per una serata all’insegna della solidarietĂ , in un evento speciale dove la beneficenza si incontra con la musica e lo sport. Si terrĂ domani, martedĂŹ 29 luglio, dalle 20, al Tirrenia Doc Caffè di Tirrenia “Al di lĂ delle Nuvole Teen”, l’appuntamento organizzzato da Irccs Fondazione Stella Maris, in collaborazione con Sib Confcommercio Pisa e con il patrocinio del Comune di Pisa. L’iniziativa sostiene il nuovo progetto terapeutico pensato per adolescenti in difficoltĂ , promosso dal team DBT della Fondazione Stella Maris. La serata sarĂ animata da un’apericena a buffet accompagnata da musica dal vivo, offrendo un momento conviviale e di condivisione all’insegna della solidarietĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Asta benefica con i cimeli dei campioni

