"Eccellenza nel suo settore, attenta al territorio". Visita alla Italprotec per l’amministrazione e Assolombarda, marchio cavenaghese al lavoro per il chimico e il bio-farmaceutico: progettano e producono apparecchiature monouso per trattare i fluidi critici. Il tour rientra in un accordo firmato dal Comune e dagli industriali con l’obiettivo "di rafforzare le sinergie tra amministrazione e mondo imprenditoriale, promuovendo l’attrattivitĂ del borgo per il business e favorendo occasioni concrete di collaborazione". "Abbiamo trovato in Italprotec un’azienda che sin dal suo arrivo a Cavenago ha voluto essere vicina alla comunitĂ e in particolare ai giovani – dice il sindaco Giacomo Biffi – hanno supportato diverse iniziative rivolte ai ragazzi che frequentano la nostra scuola". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Assolombarda e Comune alla Italprotec