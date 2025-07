Assegnazioni provvisorie docenti | inizia oggi 28 luglio valutazione delle domande Entro 11 agosto comunicazione abilitazione Esiti entro 22 agosto

Domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione da parte del personale docente per l’anno scolastico 20252026: le istanze si sono chiuse venerdì 25 luglio. Si avvia da oggi il lavoro degli Uffici Scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L'U.S. Avellino si assume l'incarico di anticipare i lavori allo stadio: "Sarà pronto entro agosto" - Si è tenuto questo pomeriggio, a Palazzo di Città un nuovo confronto tra il presidente dell’U.S. Avellino, Angelo Antonio D’Agostino, e il sindaco di Avellino Laura Nargi in merito al futuro dello Stadio Partenio-Lombardi e ai lavori necessari all’adeguamento dell’impianto sportivo alle regole.

Lollobrigida annuncia: “Riforma della legge sulla caccia entro agosto”. Poi attacca Ispra (“faziosi”) e i giudici - Prima l’annuncio, atteso tanto dal mondo venatorio quanto dalla politica. Poi l’attacco a Ispra – tecnicamente ancora un organo scientifico indipendente – e ai giudici amministrativi.

Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo» - «Ho imparato una cosa dalle battaglie dei contadini che poi è stata decisiva per il mio futuro politico».

Bonus Nidi gratis 1° semestre 2025 (gennaio / giugno), domande entro il 18 agosto Vai su Facebook

Assegnazioni provvisorie docenti: quando gli esiti delle domande? Valutazione dal 28 luglio. Chiusura operazioni entro 22 agosto; Supplenze GPS 2025/26, domanda per continuità , ruolo sostegno e contratti al 31 agosto o 30 giugno. RISPOSTE AI QUESITI; Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, le domande si possono compilare dal 14 al 25 luglio – NOTA.

Decreto Flussi: domande in scadenza a luglio per gli stagionali - In scadenza a fine luglio le domande di accesso al click day 2025 del 1° ottobre per l'ingresso in Italia di lavoratori extra- Lo riporta msn.com

