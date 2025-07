Asllani Inter l’albanese chiude le porte all’estero? Dirigenti al lavoro per convincerlo ma il suo addio potrebbe non bastare!

Il piano del club. Il calciomercato Inter continua a concentrarsi sul centrocampo, una zona di campo che al momento risulta essere completamente occupata. Tuttavia, il mercato è sempre in movimento, e i nerazzurri potrebbero essere pronti a fare delle mosse strategiche in uscita. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, uno dei nomi più discussi in questo contesto è quello di Kristjan Asllani, centrocampista albanese che ha giocato nell’Empoli prima di approdare ad Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani Inter, l’albanese chiude le porte all’estero? Dirigenti al lavoro per convincerlo, ma il suo addio potrebbe non bastare!

In questa notizia si parla di: inter - albanese - chiude - porte

Inter-Asllani, sarà addio: un club di A pronto a piombare sull’albanese - Il tempo di Kristjan Asllani all’ Inter potrebbe essere agli sgoccioli. Il centrocampista albanese, complici i vari stop per infortunio di Hakan Calhanoglu durante la stagione, è stato più e più volte chiamato in causa da Simone Inzaghi.

Asllani può andare da un ex Inter! Albanese parte di una lista – CdS - Il futuro di Asllani rimane ancora da scrivere. Al momento, l’albanese si trova negli States e ieri notte ha giocato da titolare Monterrey-Inter.

Asllani Inter, il futuro del centrocampista albanese dipende da Calhanoglu: le ultime - di Redazione Asllani Inter, il punto sul futuro del centrocampista: l’albanese è il principale indiziato se Calhanoglu dovesse restare.

È ai margini della squadra, ma dice no a tutte le opzioni: Inter-Asllani, è braccio di ferro Kristjan Asllani è un giocatore sul mercato, ma il suo futuro somiglia a un rebus. Perché l’Inter ha già visto sfumare 15 milioni per un no dell’albanese. I nerazzurri a Vai su Facebook

LIVE - Inter-Urawa Red Diamonds 1-1, 86': ultimi minuti di gioco, Sucic prende il posto di Luis Henrique; LIVE Italia-Albania 2-1, Europei calcio 2024 in DIRETTA: inizia con una vittoria la difesa del titolo degli azzurri; Dimarco sbaglia la regola più elementare sul gol assurdo dell'Albania: la reazione di Spalletti.

Inter, Buchanan chiude la porta a Taremi per gennaio - La trattativa col Bruges è ormai andata in porto (LEGGI QUI) e di fatto chiude le porte dei nerazzurri in questo. Lo riporta calciomercato.com

Inter, Calhanoglu non chiude le porte a un addio: "Futuro? Qui sono ... - Un’opzione che il classe ‘94 non ha scartato a priori, anzi, aprendo la porta a un possibile trasferimento nella Super Lig. Come scrive calciomercato.com