Asllani Inter la sua cessione può sbloccare il mercato | Marotta spera cosa succede

Asllani Inter, le ultime sul futuro del centrocampista albanese in nerazzurro durante la sessione di mercato. Tutti i dettagli in merito. Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato dell’ Inter, analizzando le dichiarazioni rilasciate da Beppe Marotta in conferenza stampa e soffermandosi in particolare sulla situazione legata a Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, classe 2002, è da tempo al centro di voci di mercato e la sua eventuale uscita potrebbe essere decisiva per i piani futuri della societĂ . Secondo Romano, l’Inter non ha ancora preso una decisione definitiva ma l’idea di cedere Asllani è concreta. 🔗 Leggi su Internews24.com

