asd terranuova traiana acquisiti rosadi verdini e benucci

Arezzo, 28 luglio 2025 – ASD Terranuova Traiana c omunica ufficialmente di aver perfezionato gli accordi per le acquisizioni, per la stagione sportiva?2025-2026, dei diritti alle prestazioni sportive dei seguenti calciatori. In vista dell’avvio del nuovo corso della truppa biancorossa entrano a far parte della rosa della prima squadra: – Niccolò Rosadi – Portiere, classe 2006; – Niccolò Verdini – Centrocampista, classe 2006; – Santiago Benucci – Centrocampista, classe 2007 Rosadi arriva dalla Sangiovannese, dove nelle ultime due stagioni ha preso parte al Campionato Nazionale Juniores. Verdini con la maglia dell’Arezzo nel marzo 2023 ha partecipato alla Viareggio Cup, collezionando 3 presenze, mentre nella scorsa stagione è stato il capitano della Primavera del Cavallino che ha ottenuto al termine di una fantastica cavalcata la promozione in Primavera 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

