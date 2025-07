Ascolti tv dal 21 al 27 luglio | la ruota della fortuna e temptation island in testa

La settimana dal 21 al 27 luglio ha confermato il predominio di Canale 5 nel panorama dell’intrattenimento televisivo italiano, grazie a una serie di programmi che hanno riscosso elevati ascolti e grande coinvolgimento del pubblico. Tra le trasmissioni piĂą seguite si distinguono i reality, i game show e le produzioni sportive, con risultati che evidenziano la forte capacitĂ di attrazione della rete leader del gruppo Mediaset. risultati degli ascolti tv dal 21 al 27 luglio. successo dei programmi principali su canale 5. Nel periodo considerato, due puntate di Temptation Island, condotte da Filippo Bisciglia, hanno ottenuto rispettivamente 3,5 milioni e 3,8 milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ascolti tv dal 21 al 27 luglio: la ruota della fortuna e temptation island in testa

In questa notizia si parla di: ascolti - luglio - ruota - fortuna

Ascolti TV giovedì 3 luglio, Temptation Island contro Don Matteo e Money Road: ecco chi ha vinto - Debutto col botto per il reality dei sentimenti e delle tentazioni: quasi 3,5 milioni di spettatori e uno share mai visto prima.

Ascolti TV 18 luglio 2025 - Ascolti TV 18 luglio 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri venerdì 18 luglio 2025.

Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore - Ecco chi ha vinto la gara degli ascolti tv ieri sera, domenica 6 luglio 2025 Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 6 luglio 2025, hanno per protagonisti diversi programmi di informazione e di spettacolo, fiction e film.

Ascolti tv, #TemptationIsland da record. #Scotti campione con la #RuotadellaFortuna #25luglio #iltempoquotidiano #ascolti #tv https://iltempo.it/spettacoli-tv/2025/07/25/news/ascolti-tv-ieri-giovedi-24-luglio-temptation-island-scotti-ruota-fortuna-43505964/… Vai su X

Ascolti TV | Mercoledì 23 Luglio 2025. Temptation senza rivali (28.4%), Sister Act al 13%. Le Teche su Sanremo al 17.1% vs La Ruota della Fortuna 23.6% Tutti i dati Vai su Facebook

Ascolti tv ieri sabato 26 luglio chi vince tra Dalla strada al palco, Ciao Darwin e RDS Summer Festival; Ascolti tv 20 luglio, vince 'La ruota della fortuna' con Gerry Scotti; Ascolti TV di giovedì 17 luglio: successo per “La Ruota della Fortuna” e “Temptation Island”.

Ascolti tv dal 21 al 27 luglio: volano La Ruota della Fortuna e Temptation Island, Insegno meglio di Papi - Vola La Ruota della Fortuna, che nella settimana ha ottenuto un picco, nel giovedì, pari a 4 milioni di spettatori. Si legge su maridacaterini.it

Ascolti tv ieri (27 luglio): colpo Canale 5, cadono Insegno e Papi, Ranucci e Amadeus sorprendono in replica - La Notte nel Cuore vince la prima serata con oltre 2 milioni di spettatori, Max Angioni al 5,8% di share, Report al 7,3%, La Corrida 4,8%: tutti i dati Auditel ... Segnala libero.it