Arteta suggerisce il debutto completo di Gyokers per pre-stagione del North London Derby

2025-07-28 19:01:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Mikel Arteta ha rivelato che il nuovo attaccante dell’Arsenal Viktor Gyokokes sarà valutato in formazione prima che venga presa una decisione sul fatto che sia presente nel loro prossimo scontro con il Tottenham. L’Internazionale svedese ha finalizzato la sua mossa da £ 63,5 milioni dal CP sportivo nel fine settimana ed era presente mentre i Gunners hanno segnato il Newcastle 3-2 a Singapore. Sebbene Arteta sia ansiosa di integrare il 27enne il più presto possibile, ammette che Gyokokes non è stato coinvolto in alcuna formazione dalla conclusione della campagna vincente del titolo di Sporting. 🔗 Leggi su Justcalcio.com