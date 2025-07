Arrivano i rinforzi nuovi carabinieri a Massa Carrara e in Lunigiana

Massa Carrara, 28 luglio 2025 – Il comandante provinciale dei carabinieri di Massa-Carrara, il colonnello Alessandro Dominici, ha salutato alla caserma Plava il nuovo  personale appena  giunto che andrĂ a potenziare il dispositivo di alcune delle Stazioni nel territorio provinciale. Si tratta di otto militari, di cui quattro ispettori provenienti dalla Scuola Marescialli di Firenze, un ispettore proveniente da un’altra sede e tre sovrintendenti che costituiscono certamente una preziosa risorsa, nel pieno del periodo estivo, in una provincia ad alta vocazione turistica come questa, dove la popolazione realmente presente sul territorio è notevolmente superiore a quella residente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arrivano i rinforzi, nuovi carabinieri a Massa, Carrara e in Lunigiana

In questa notizia si parla di: massa - carrara - carabinieri - arrivano

