Arriva la laurea in Scienze delle decisioni in cosa consiste e quali sbocchi occupazionali

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha annunciato l'attivazione di un corso di laurea magistrale in Decision Science, interamente in lingua inglese e promosso dal Dipartimento Interuniversitario di Fisica, riconosciuto tra i Dipartimenti di eccellenza dal Ministero dell'Università e della Ricerca. L'obiettivo dichiarato è quello di formare figure capaci di affrontare contesti decisionali complessi, combinando competenze quantitative, analitiche e comportamentali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: laurea - arriva - scienze - decisioni

Cartario, arriva la nuova laurea . Accordo tra Unipi e Confindustria: "Didattica orientata al territorio" - Al via un nuovo percorso didattico all’università di Pisa, nell’ambito del corso di laurea triennale in chimica per l’industria e per l’ambiente.

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si prepara a un nuovo passo verso l’innovazione formativa con l’attivazione del corso di laurea magistrale in Decision Science, «Scienza delle Decisioni», interamente in lingua inglese e unico nel suo genere in Itali Vai su Facebook

Bari, nasce il corso di Laurea in «Scienza delle Decisioni»: è unico in Italia Vai su X

Arriva la laurea in Scienze delle decisioni, in cosa consiste e quali sbocchi occupazionali; Università , nasce il corso in Scienze delle Decisioni: dove si trova e cosa si studierà ; A Bari parte il corso in Scienza delle Decisioni, unico in Italia.

Università, nasce il corso in Scienze delle Decisioni: dove si trova e cosa si studierà - Algoritmi, cervello e strategia: l’Università di Bari lancia il primo corso in Italia che unisce fisica, psicologia e data science, per formare i professionisti delle decisioni ... Lo riporta skuola.net

Bari, nasce il corso di laurea in Scienza delle Decisioni: è unico in Italia - economici e di guidare le decisioni aziendali e organizzative attraverso un approccio scientifico e multidisciplinare. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it