Arriva coi soldi di Douglas ma c’è un problema | il suo club ce l’ha a morte con la Juve

Il piano è già scritto, il giocatore c’è, l’allenatore lo vuole. Solo che il club da convincere non ha ancora digerito uno sgarbo recente. E non dimentica. Arriva coi soldi di Douglas, ma c’è un problema: il suo club ce l’ha con la Juve (LaPresse) – serieanews.com Una delle più grandi imprese della Juventus in questa sessione non sarà un colpo in entrata. Sarà un’uscita. E pure complicata. Perché liberarsi di Douglas Luiz non è affatto semplice, soprattutto dopo l’operazione da 50 milioni scritta a bilancio appena un anno fa. E adesso, con l’aggravante del suo mancato arrivo al raduno, la situazione si è fatta ancora più spinosa. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Arriva coi soldi di Douglas, ma c’è un problema: il suo club ce l’ha a morte con la Juve

Douglas Luiz è costato alla Juventus 21 mila euro al minuto e 700 mila a partita (Gazzetta). Anatomia di un flop dai 9 milioni lordi d'ingaggio: zero gol e assist in 27 presenze. Ora assente ingiustificato al raduno: Douglas Luiz resterà nella storia del club.

La Juventus annuncia: "Stiamo facendo le solite plusvalenze farlocche ma per noi non lo sono". E dopo quelle di Cambiaso e Douglas Luiz (già bocciate dalla Consob) arriva quella di Alberto Costa

Cessioni Juve: Nico Gonzalez frena, occasione McKennie, Douglas ingombra; La Juve sfrutta Douglas Luiz: arriva il pupillo di Motta; Juventus, Locatelli disponibile per il Mondiale per Club. Novità da Luiz e Koopmeiners.

Juventus: Douglas Luiz la pagherà cara, la decisione del club e l'ultima voce di mercato - Ecco quanto dovrà pagare il centrocampista brasiliano, per il quale il futuro è chiaramente lontano da Torino.

