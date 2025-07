Arrighi ripensaci La rabbia dei sindacati per gli alloggi ai fragili | No alla ghettizzazione

CARRARA "Inappropriata e profondamente sbagliata, assunta senza alcun confronto con il territorio". Sono furiosi i sindacati confederali per la decisione di Serena Arrighi di spostare la realizzazione dei 28 alloggi di edilizia popolare dall’ex campo profughi di Marina di Carrara al Murlungo. Dichiarandosi "sconcertati e indignati per questo cambio di rotta" i tre segretari di Cgil, Cisl e Uil, che la sindaca è riuscita a ricompattare, si domandano "quali siano i veri motivi che hanno spinto a rinunciare a un’area verde di proprietĂ pubblica, giĂ individuata dalla precedente amministrazione, per optare invece per una zona al limite della zona industriale, classificata Sir, con criticitĂ ambientali gravi, dove la falda risulta inquinata e la presenza di contaminanti è nota e documentata". 🔗 Leggi su Lanazione.it

