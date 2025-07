Arrestato religioso accusato di abusi su minore | la vicinanza della diocesi reggina alla vittima

L’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova ha appreso con profondo dolore dell’arresto, avvenuto a Cosenza, di un sacerdote appartenente a una famiglia religiosa giĂ operante nella nostra diocesi, in seguito a un’indagine condotta dall’autoritĂ giudiziaria per abusi a danno di un minore. I fatti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: abusi - minore - diocesi - arrestato

Abusi su minore con disabilità : il CNDDU propone un piano nazionale di contrasto - Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani esprime dolore e sdegno per l’arresto di una madre e del suo compagno accusati di abusi sessuali su un figlio disabile.

Civitavecchia, professore indagato per abusi su minore: misure cautelari anche per altri tre docenti - Misure cautelari per quattro docenti: un caso che scuote l’ambiente scolastico. I Carabinieri della Stazione di Civitavecchia hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di quattro insegnanti di un istituto scolastico superiore del territorio.

Abusi sessuali sulla figlia minore di 10 anni: la polizia blocca e arresta un latitante albanese - La Polizia di Stato, nell’ambito di un’attività di indagine congiunta con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, l’Esperto per la Sicurezza a Tirana e l’Unità FAST Albania (Reparto operativo del Dipartimento Polizia Criminale) ha tratto in arresto, nella giornata di sabato 24.

@diocesi Vai su X

Si pubblica di seguito comunicato stampa della Diocesi di Piazza Armerina in merito alla vicenda don Giuseppe Rugolo. La Diocesi di Piazza Armerina ribadisce la propria fiducia verso l’operato della Magistratura che, con i vari gradi di giudizio, sta portando Vai su Facebook

Arrestato religioso accusato di abusi ai danni di un minore: la diocesi esprime dolore e vicinanza alla vittima; Reggio Calabria, sacerdote arrestato per abusi su minore; Arresto di un sacerdote a Cosenza: l’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova esprime dolore e vicinanza alla vittima.

Reggio Calabria, sacerdote arrestato. L’Arcidiocesi: “vicinanza e solidarietà alla vittima” - L’arcivescovo Fortunato Morrone invita tutti i fedeli a unirsi in preghiera ... Secondo strettoweb.com

Abusi su un minore in parrocchia, arrestato sacerdote - È stato arrestato in provincia di Cosenza dai Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria un sacerdote, raggiunto da un’ordinanza ... Lo riporta msn.com