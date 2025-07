Arrestato il rapinatore solitario della parrucchiera in centro storico | è un 29enne

Arrestato il rapinatore solitario che nella mattinata dello scorso 17 luglio ha seminato il panico in un salone di parrucchiera nel centro di Chieti, in via Mezzanotte. Il giovane, un 29enne, secondo alcuni testimoni armato di coltello, si era introdotto nell'esercizio commerciale tentando di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: arrestato - rapinatore - solitario - parrucchiera

