MANTOVA 1 AREZZO 2 MANTOVA (4-2-3-1): Botti; Fedel (60’ Radaelli), Pittino (60’Cella), Redolfi (60’Maggioni), Castellini (60’Bani); Paoletti (60’Majer), Burrai (60’ Trimboli); Marras (60’Bragantini), Galuppini (60’Falletti), Fiori (60’Ruocco); Mensah (60’Mancuso). Allenatore: Possanzini AREZZO (4-3-3): Trombini (46’ Venturi); De Col (46’Renzi), Arena (46’Chiosa), Gigli (46’Gilli), Righetti (46’ Shaka); Damiani (46’Chierico), Guccione (64’ Iaccarino), Dezi (46’ Varela); Perrotta, Ravasio (64’Concetti), Tavernelli (46’ Pattarello). Allenatore: Bucchi RETE: 17’ Righetti, 74’ Mancuso, 92’ Concetti di Andrea Lorentini AREZZO Si conclude con una vittoria il ritiro in Trentino dell’Arezzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Arezzo travolgente: vince ancora. Dopo il Napoli fredda il Mantova

