Arena Spartacus Festival 2025 chiude con una serata per Giancarlo Siani nell’Anfiteatro Campano

Sarà una serata speciale dedicata a Giancarlo Siani l’evento letterario di chiusura dell’undicesima edizione di Arena Spartacus Festival, il Festival di “Mito, suoni e visioni” che dal 2015 anima l’estate di uno degli scenari più suggestivi al mondo: l’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, il secondo anfiteatro romano al mondo per dimensioni dopo il Colosseo. Mercoledì 30 luglio a partire dalle 19, a quarant’anni dal brutale omicidio di camorra di Giancarlo Siani, per l’appuntamento conclusivo del Festival ci sarà una serata speciale organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, la Fondazione Giancarlo Siani e l’ Ordine dei Giornalisti della Campania, dedicata al giornalismo d’inchiesta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

