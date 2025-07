Apre la prima libreria Feltrinelli di Ostia | 200 metri quadrati e 20mila libri

Giovedì 31 luglio inaugura a Lido di Ostia una nuova libreria Feltrinelli. Si tratta della centoventicinquesima del Gruppo, la diciottesima in Lazio e la prima a Ostia.Con tre vetrine su via delle Gondole 36, la libreria si sviluppa su un unico piano di 200 metri quadrati, proponendo un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Giovedì 31 luglio apriremo la nostra prima libreria Feltrinelli a Ostia, un nuovo spazio dedicato alle nostre lettrici e i nostri lettori in cui perdersi e ritrovarsi tra le pagine di un buon libro Vi aspettiamo per la serata di inaugurazione, giovedì sera, dalle ore 19.3 Vai su Facebook

