Appropriazione indebita e relazioni con donne | sotto inchiesta l’abate del Tempio Shaolin culla del kung fu

Appropriazione indebita di fondi per progetti e beni del tempio e gravi violazioni dei precetti buddisti, tra cui relazioni con diverse donne e paternitĂ di almeno un figlio illegittimo. Sono questi i reati di cui è accusato Shi Yongxin, 59 anni, abate del Tempio Shaolin dove è nato il kung fu. A comunicarlo lo stesso Tempio con una nota su WeChat, il social network cinese, dopo che voci in merito erano giĂ girare online. L’abate è stato sospeso dall’incarico, misura che l’Associazione buddista cinese ha dichiarato “sostenere e di appoggiare con fermezza”, aggiungendo che “le azioni di Shi Yongxin sono estremamente cattive e danneggiano seriamente la reputazione della comunitĂ buddista e l’immagine dei monaci”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Appropriazione indebita e relazioni con donne”: sotto inchiesta l’abate del Tempio Shaolin, culla del kung fu

In questa notizia si parla di: tempio - abate - appropriazione - indebita

“Appropriazione indebita e relazioni con donne”: sotto inchiesta l’abate del Tempio…; Indagato l'abate della culla del kung fu; Indagato in Cina l'abate del tempio Shaolin, culla del kung fu, per gravi violazioni dei precetti buddisti.

Indagato in Cina l'abate del tempio Shaolin, culla del kung fu, per "gravi violazioni dei precetti buddisti" - A lui è attribuito il merito di aver trasformato il sito in un marchio globale ... Segnala huffingtonpost.it

Indagato l'abate del Tempio Shaolin per appropriazione indebita e violazioni etiche - Shi Yongxin sospeso per presunti abusi finanziari e relazioni inappropriate, indagine in corso dalle autorità cinesi ... Da laregione.ch