ABBADIA LARIANA (Lecco) Non appena le sue condizioni ne consentiranno il trasferimento in sicurezza, Lorenzo verrĂ riportato in Italia. SarĂ assistito in un centro specializzato per la riabilitazione per pazienti che hanno subito traumi gravi, come lui. Si parla di Villa Beretta di Costa Masnaga, succursale del Valduce di Como, struttura dedicata alla Medicina riabilitativa, dove si utilizzano terapie, procedure e tecniche all’avanguardia, compresi presidi robotici. Gli specialisti di Villa Beretta si occupano quotidianamente di pazienti complessi che arrivano da tutta Italia, compresi sportivi: tra loro, nel 2020, anche l’ex campione di automobilismo e ciclismo paralimpico Alex Zanardi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Apprensione e speranza. Equipe di specialisti con Lorenzo Bonicelli