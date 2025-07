Applicate qualche prodotto per il contorno occhi diverso dal solito e brucia? Ecco spiegato il perché E cosa fare

P uò succedere, anzi, capita piĂą volte di quanto si pensi: si applica il contorno occhi e, nel giro di poco tempo, si inizia a provare bruciore, fastidio, fino alla lacrimazione. PerchĂ©? Le spiegazioni sono differenti, di base, non tutti i prodotti cosmetici sono ben tollerati e causano quindi questi fastidi. Come comportarsi? Interrompendo l’applicazione del prodotto perchĂ© molto probabilmente si è sensibili, se non allergici. Occhi gonfi, i rimedi casalinghi per trovare sollievo X Leggi anche › Occhi gonfi e occhiaie: le fette di cetrioli funzionano davvero? Contorno occhi, perchĂ© può “bruciare”?. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Applicate qualche prodotto per il contorno occhi diverso dal solito e brucia? Ecco spiegato il perchĂ©. E cosa fare

