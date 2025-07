AppLI rivoluziona l’orientamento | giovani NEET digitalmente assistiti verso il lavoro reale

L'Aquila - Presentata la piattaforma digitale AppLI, pensata per aiutare i giovani NEET a orientarsi, formarsi e inserirsi con percorsi su misura e innovativi. Il Ministero del Lavoro e il Dipartimento per le Politiche Attive hanno svelato AppLI (Assistente Personale per il Lavoro in Italia), uno strumento digitale gratuito e multilingue, progettato per sostenere i giovani NEET – cioè coloro che non studiano, non lavorano nĂ© si formano – attraverso una interazione intelligente con l’intelligenza artificiale generativa. Si stima che in Italia siano circa 1,4 milioni di giovani NEET, concentrati tra i 15 e i 29 anni. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

