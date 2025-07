( a skanews) – Dopo Jovanotti al No Borders Music Festival è stata la volta di Lucio Corsi che ha portati tra le montagne del Friuli poesia, rock e magia. Un grande successo per il concerto (sold out) del cantautore toscano durante il secondo weekend di No Borders Music Festival, di fronte alle 5000 persone radunatesi per l’occasione ai Laghi di Fusine (UD). Lucio ha proposto una ricca scaletta impreziosita dalle sue canzoni più celebri come Volevo essere un duro, Francis Delacroix, Situazione complicata, Tu sei il mattino e tante altre. Lucio Corsi: il folletto italiano del glam rock. guarda le foto Leggi anche › Lucio Corsi contro i talent show: «Non mi è mai piaciuta quella strada» Il festival completa così la seconda settimana di performance dal vivo e si avvia verso il terzo (e ultimo) weekend di concerti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Applausi, magia e poesia ai Laghi di Fusine per il concerto sold out del cantautore toscano