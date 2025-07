Appalti pubblici | la Corte Costituzionale blinda la soglia dei 5mila euro per l’esclusione dei debitori fiscali dalle gare ma apre a future modifiche legislative per chi paga in tempo

La Corte Costituzionale ha respinto oggi la questione di legittimitĂ costituzionale relativa alla soglia di 5.000 euro per l'esclusione dalle gare d'appalto in caso di violazioni fiscali. Con la sentenza numero 138, depositata in data odierna, i giudici costituzionali hanno dichiarato "non fondata" l'impugnazione dell'articolo 80, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 502016 (Codice dei contratti pubblici). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

