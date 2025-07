Appalti patto Comune-sindacati | Legalità e qualità del lavoro

Legalità, trasparenza, continuità occupazionale e sicurezza: accordo Comune-sindacati sugli appalti, la Giunta approva le condizioni, a settembre la firma. Svolta a Pioltello, "le risorse pubbliche saranno impiegate nell’interesse dei lavoratori", il vicesindaco Saimon Gaiotto spiega la filosofia del provvedimento. "È un accordo aperto, potremo integrarlo, arricchirlo, con nuovi contenuti", aggiunge soddisfatto per un piano che inciderà anche sulla mentalità, portandosi in dote più tutele. Un cambiamento destinato a segnare un prima e un dopo. "È un’altra misura che adottiamo per rafforzare il monitoraggio sulle gare e vigilare per prevenire ogni tentativo di pratica sleale, corruzione e infiltrazioni criminali", ancora Gaiotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Appalti, patto Comune-sindacati: "Legalità e qualità del lavoro"

Comune sciolto e voti della camorra: "Posso aiutarti con gli appalti". Il business delle preferenze comprate nei rioni - Nel 2021, in occasione delle elezioni amministrative a Caserta, si sarebbe verificato un “condizionamento del voto” con “l’apporto di alcuni esponenti del locale clan camorristico” all’ex vice sindaco Emiliano Casale e all’ex assessore Massimiliano Marzo.

Appalti truccati in un comune del Salernitano: indagati ex amministratori di Valva, sequestrati 787 mila euro - Tempo di lettura: 2 minuti Appalti truccati in un comune del Salernitano: coinvolti pubblici ufficiali, ex amministratori ed attuali consiglieri del Comune di Valva e un imprenditore, indagati, a vario titolo, per falso ideologico, turbata libertà degli incanti e truffa aggravata ai danni di un ente pubblico.

Patto tra Comune e sindacati per gli appalti: "Più tutele e conteniamo la gara al ribasso" - Un passo concreto per garantire legalità, trasparenza e diritti negli affidamenti pubblici: è stato siglato il protocollo per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti tra il Comune e Cgil, Cisl e Uil di Milano, con l’obiettivo di meglio tutelare i lavoratori operanti nei contratti pubblici e contrastare fenomeni di irregolarità.

