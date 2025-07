Il governo prepara una nuova authority per vigilare sulle app di messaggistica end-to-end come WhatsApp e Signal, imponendo sedi in UE e sanzioni fino al blocco dei servizi non conformi. 🔗 Leggi su Dday.it

