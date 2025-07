Aperte le iscrizioni per il servizio di refezione scolastica e i buoni per i libri di testo

Tempo di lettura: 2 minuti Il Sindaco Clemente Mastella ed il consigliere delegato all’Istruzione Marcello Palladino comunicano che per l’anno scolastico 20252026 sono aperte le iscrizioni al Servizio di Refezione Scolastica e per la richiesta del Contributo per la fornitura dei libri di testo per le scuole secondarie di I° e II°. Per quanto concerne il servizio di ristorazione scolastica, il cui avvio è previsto per lunedì 1 Ottobre 2025, la richiesta di iscrizione o il rinnovo d’iscrizione, attivabile dal 28 luglio al 26 settembre 2025, dovrà essere effettuata esclusivamente on-line mediante la piattaforma School. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aperte le iscrizioni per il servizio di refezione scolastica e i buoni per i libri di testo

In questa notizia si parla di: servizio - aperte - iscrizioni - refezione

Trasporto scolastico, aperte iscrizioni al servizio. Richieste solo online - Fino al 20 giugno sono aperte le domande online per l’iscrizioni al servizio di trasporto scolastico 2025/2026, per le sedi che ne sono dotate.

Estate a mezzo servizio a Torino: la mappa delle piscine comunali aperte - Le temperature dell'ultimo weekend, il quale ha registrato una riapertura attesa ed eccellente, quello della piscina Pellerina, l'hanno consigliato: con il caldo africano che sta raggiungendo la città, in mancanza di spiagge e scogliere, è tempo di tornare in piscina.

Servizio civile regionale: aperte le candidature per 244 posti in Emilia Romagna. Domande online entro il 18 luglio - È stato pubblicato l'Avviso per partecipare al Servizio Civile Regionale (SCR) 2025 dell'Emilia-Romagna.

MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO, DAL 21 LUGLIO SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L’ANNO 2025/2026 Da lunedì 21 luglio sono aperte le iscrizioni per il servizio di refezione scolastica e trasporto scolastico del Comune di Marsciano per l’anno 202 Vai su Facebook

Riapertura iscrizioni per il servizio di refezione scolastica a.s. 2025/2026; Benevento, aperte le iscrizioni per il servizio di refezione scolastica e i buoni per i libri di testo; Mensa scolastica: dal 23 luglio 2025 aperte le iscrizioni. Avviso e documenti disponibili sull’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del . –.

Mastella e Palladino: ''Aperte le iscrizioni per il servizio di refezione scolastica e i buoni per i libri di testo'' Enti - Il sindaco Clemente Mastella ed il consigliere delegato all’Istruzione Marcello Palladino comunicano che per l’anno scolastico 2025/2026 sono aperte le iscrizioni al Servizio di ... Lo riporta realtasannita.it

Mensa scolastica, le iscrizioni al servizio si presentano on line - Sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per gli alunni che avranno bisogno di usufruirne nel corso dell’anno scolastico 2025/26 per la prima volta. Riporta lanuovariviera.it