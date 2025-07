Antonio Mazzeo rientra in Italia era stato fermato da Israele durante una missione umanitaria

Antonio Mazzeo è finalmente rientrato in Italia. L'attivista e giornalista messinese oggi è arrivato all'Aeroporto di Fiumicino, grazie ad un volo di linea partito dall'aeroporto di Tel Aviv. Mazzeo proprio ieri era stato fermato all'esercito israeliano mentre si trovava a bordo dell'Handala. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

La nave umanitaria Freedom Flotilla salpa verso Gaza, a bordo il messinese Antonio Mazzeo - Il messinese Antonio Mazzeo, militante ecopacifista ed antimilitarista, a bordo dell'imbarcazione "Handala" della "Freedom Flotilla Coalition", salpata ieri dal porto di Gallipoli e diretta verso la Striscia di Gaza dopo una prima sosta a Siracusa.

Freedom Flotilla, soldati Idf a bordo al largo della costa di Gaza. Tra gli arrestati anche l'attivista messinese Antonio Mazzeo -  Soldati israeliani sono saliti a bordo dell’Handala, un’imbarcazione gestita dal movimento filo-palestinese Freedom Flotilla diretta a Gaza, per prenderne il controllo, secondo una trasmissione in diretta del gruppo.

Era già tutto previsto. La nave #Handala, diretta a #Gaza, è stata sequestrata dai soldati israeliani. Ma i 21 attivisti (fra cui i 2 italiani Antonio Mazzeo e

L'attivista Antonio Mazzeo tornerà in Italia stamattina: era stato fermato a bordo della nave Handala diretta a Gaza; Antonio Mazzeo rientra in Italia. L'attivista messinese in volo da Tel Aviv atterrerà a Fiumicino alle; Freedom Flotilla, il videoappello dell’italiano Antonio Mazzeo: “Fate pressioni sul governo….

L'attivista messinese Antonio Mazzeo rientratro in Italia: alle bombe su Gaza si sta sommando lo sterminio per fame e sete - Antonio Mazzeo, attivista e giornalista impegnato nella causa palestinese, è rientrato in Italia con un volo di linea da Tel Aviv, giunto a Fiumicino. Riporta msn.com

L’attivista Antonio Mazzeo tornerà in Italia stamattina: era stato fermato a bordo della nave Handala diretta a Gaza - Antonio Mazzeo, l’attivista, giornalista e professore fermato ieri dall’esercito israeliano insieme ai 19 attivisti della nave Handala di Freedom Flottilla, mentre si dirigevano a Gaza per po ... Scrive letteraemme.it