Manca sempre meno ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, rassegna che si svolgerĂ in Giappone, piĂą precisamente a Tokyo, dal 13 al 21 settembre 2025. SarĂ una rassegna iridata particolarmente importante per l’Italia. In terra nipponica infatti la formazione tricolore metterĂ il primo consistente mattone del quadriennio olimpico con delle ambizioni importanti e con tante, significative, competizioni alle spalle. Sono infatti ben nove gli appuntamenti istituzionali affrontati dai nostri portacolori, un numero consistente ed ottimale per fare esperienza. Di questo, ma anche di moltissimi altri argomenti, ha parlato a lungo il Professore Antonio La T0rre, Direttore Tecnico della Nazionale di atletica leggera intervenuto ai microfoni di Run2u, rubrica di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Sabrina Sgalaberna e Danny Frisoni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Antonio La Torre: “Sioli talento assoluto, da Mihai mi aspetto il record italiano. Crediamo nella 4×400 ai Mondiali”