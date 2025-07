Antonio Blaganò scomparso si cerca ancora il medico catanzarese Il figlio | Non può essersi allontanato

Risulta scomparso da gioved√¨ 24 luglio Antonio Blagan√≤, medico di continuit√† assistenziale di Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro.¬†Ricerche in corso anche con i cani molecolari. Il figlio Francesco a Fanpage.it: "Non credo si tratta di allontanamento volontario o che abbia avuto un malore. Non posso escludere che qualcuno gli abbia fatto qualcosa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: antonio - blaganò - scomparso - medico

Finisce il turno in guardia medica e scompare, trovata l’auto di Antonio Blagan√≤. I familiari: “Aiutateci” - Sono giorni di apprensione per i familiari di Antonio Blagan√≤, un¬†medico di 67 anni in servizio presso la Guardia medica di Nocera Terinese (Catanzaro) scomparso nella notte tra mercoled√¨ 23 e gioved√¨ 24 luglio.

Antonio Blaganò, il medico scomparso https://rainews.it/tgr/calabria/articoli/2025/07/antonio-blagano-il-medico-scomparso-15349f93-9753-4819-8c62-206ea9a43dcf.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. Vai su X

IL GIALLO DI LAMEZIA | Scomparso da tre giorni il medico Antonio Blaganò https://gazzettadelsud.it/?p=2077500 Vai su Facebook