Certificati di prevenzione incendi rinnovati con ritado o scaduti. Nell’ultimo consiglio comunale non è stata discussa, per ragioni legate alla durata della sessione, l’interrogazione presentata da Fratelli d’Italia in merito ai ritardi nei rinnovi dei Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) di alcune strutture pubbliche comunali. L’interrogazione è stata indirizzata anche, per quanto di competenza, alla Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa. I consiglieri comunali Cosimo Carriero (capogruppo), Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano hanno ritenuto necessario sollevare un tema di grande rilevanza: la sicurezza degli edifici pubblici, soprattutto quelli destinati a bambini, adolescenti e utenti più vulnerabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Antincendio: "Perché i Cpi così in ritardo?"