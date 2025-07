anticipazioni della soap turca “io sono farah” dal 28 luglio al 1 agosto 2025. La nuova serie televisiva turca “Io sono Farah” sta attirando l’attenzione del pubblico italiano, grazie alla sua trama avvincente e ai personaggi coinvolgenti. La produzione, interpretata dalla celebre Demet Ă–zdemir, viene trasmessa in Italia nel daytime di Canale 5 dal lunedì al venerdì, ed è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le anticipazioni relative alla prima settimana di messa in onda, dal 28 luglio al 1 agosto 2025, evidenziano sviluppi drammatici e colpi di scena che tengono gli spettatori con il fiato sospeso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Anticipazioni io sono farah dal 28 luglio al 1 agosto 2025