L’utilizzo continuo degli smartphone da parte dei bambini sotto i 13 anni può avere conseguenze significative sulla loro salute mentale, secondo recenti studi scientifici. Ricerche condotte su vasta scala, come quella pubblicata sul Journal of the Human Development and Capabilities, evidenziano che l’accesso precoce a questi dispositivi è associato a problemi come pensieri suicidi, scarsa autostima, difficoltĂ nel regolare le emozioni e, in alcuni casi, comportamenti aggressivi. Questi effetti risultano particolarmente marcati nelle ragazze, con il 9,5% di loro che manifesta segni di disagio psicologico rispetto al 7% dei ragazzi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ansia, rabbia, pensieri oscuri: ecco perché vietare i cellulari agli under 13