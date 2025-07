Annone falchetto intrappolato in cima all' albero | lotta contro il tempo per liberarlo

Annone Brianza (Lecco), 28 luglio 2025 – Continuava a sbattere le ali per liberarsi. La rete e il groviglio di fili che gli avvolgevano entrambe le zampe lo tenevano però ancorato al ramo in cima alla pianta, senza che potesse spiccare il volo. E più strattonava e sbatteva le ali, più il legaccio lo imprigionava sempre stretto e lo feriva. Quel raro esemplare di falco lodolaio, una specie protetta, non avrebbe resistito ancora a lungo. Sarebbe morto presto di stenti, oppure per le lacerazioni alle zampe per tentativo di provare e riprovare a liberarsi da solo. Il pigolio e l'allarme. Per fortuna qualcuno ha sentito i suoi pigolii sempre pìù flebili e lo ha visto dimenarsi lassù, a una ventina di metri di altezza, sulla sommità di un albero, nella zona della Poncia, tra Annone Brianza e Molteno, un sorta di paradiso terrestre per gli animali, specialmente per gli uccelli migratori, come i falchi lodolai. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

