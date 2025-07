Tiberio Timperi si è raccontato al Messaggero, a cominciare dal cambiamento del programma che andrĂ a condurre dal prossimo 8 settembre: Unomattina News e non I Fatti Vostri con Anna Falchi. RaiUno al posto di RaiDue. Con lui, Maria Soave. “Sono ansioso, quindi – per essere in studio alle 6:30 – metterò la sveglia alle quattro. Di buono c’è che a quell’ora troverò la via Flaminia sgombra. Che faticaccia. Anche questa è una nuova sfida”, racconta. Nella sua lunga carriera tv ha scontato il fatto di essere “poco diplomatico da sfiorare l’autolesionismo” e ora vorrebbe affiancare alla tv la “radio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Anni fa, stressatissimo dalle mie vicende private, ebbi un attacco di panico in aereo. Non sapevo cosa fosse e reagii strappandomi i vestiti. Il peggior ricordo di lavoro? La Vita in Diretta”: parla Tiberio Timperi