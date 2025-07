Annalisa ‘Ma io sono fuoco’ nuovo album in autunno

‘Ma io sono fuoco’ è il titolo scelto da Annalisa per il suo nuovo progetto discografico che verrà pubblicato nell’autunno 2025. Un titolo che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità. Fuoco come scintilla creativa e soprattutto trasformazione; con queste parole, infatti, annuncia sui social la prossima uscita, lasciando spazio all’immaginazione: “Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare pensi che mi faccia male ma io sono fuoco” il singolo che ha dato il via al suo nuovo corso musicale è ‘Maschio’ che, pubblicato a maggio, ha raggiunto il numero 1 della classifica radiofonica e si è mantenuto stabile nella top 10 della classifica fimi per settimane, facendole raggiungere il record come donna italiana con il maggior numero di ingressi nella top 10 della classifica Fimi, e ora la cantautrice è pronta a tornare con un nuovo, attesissimo progetto discografico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Annalisa, ‘Ma io sono fuoco’ nuovo album in autunno

È arrivata la notizia ufficiale: si intitola "Ma io sono fuoco" il nuovo attesissimo album di Annalisa, in uscita nell'autunno 2025 e che promette scintille e sorprese.

