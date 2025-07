Anna Patrizia Messina Denaro torna in libertà la sorella del boss ha scontato la sua pena

Anna Patrizia Messina Denaro, sorella minore e considerata molto vicina al boss mafioso di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, è stata scarcerata dopo aver terminato la sua condanna. Arrestata il 13 dicembre 2013, ha lasciato il carcere di Vigevano dove stava scontando una pena di 14 anni per associazione mafiosa. La figura centrale nel sistema di comunicazioni del boss. Secondo le indagini, Patrizia Messina Denaro aveva un ruolo cruciale: gestiva il delicato sistema di comunicazione del fratello latitante, attraverso i famosi "pizzini". Dopo il suo arresto, questa funzione sarebbe stata assunta da un'altra sorella della famiglia.

In questa notizia si parla di: messina - denaro - anna - patrizia

Cinque arresti per mafia nel trapanese, tra questi l'autista di Matteo Messina Denaro - I carabinieri di Trapani hanno eseguito un’ ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal tribunale di Palermo nei confronti 5 persone (3 destinatarie della custodia cautelare in carcere e 2 della misura dell’ obbligo di dimora con prescrizione di presentazione alla polizia giudiziaria ) indagate, a vario titolo, dei reati di associazione mafiosa, porto abusivo di armi, tentata estorsione.

Messina Denaro, scoperta clamorosa grazie all’intelligenza artificiale: inchiodati così - Negli ultimi anni, il ruolo della tecnologia nelle indagini giudiziarie è diventato sempre più centrale.

Blitz contro la cosca di Partanna, arrestato Giovanni Luppino: era l’autista di Messina Denaro - Poco più di un anno fa era stato condannato a 9 anni e 2 mesi per favoreggiamento (anche se era caduta l’aggravante mafiosa), oggi Giovanni Luppino, l’autista di Matteo Messina Denaro, arrestato col boss il 16 gennaio 2023, è stato arrestato dai carabinieri di Trapani che hanno eseguito un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Palermo nei confronti in totale 5 persone (3 destinatarie della custodia cautelare in carcere e 2 della misura dell’obbligo di dimora con prescrizione di presentazione alla polizia giudiziaria) indagate, a vario titolo, dei reati di associazione mafiosa, porto abusivo di armi, tentata estorsione e favoreggiamento personale.

