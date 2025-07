' Anima Lucio' la storica formazione di Battisti in concerto per una serata dedicata al grande cantautore

Il nuovo appuntamento di 'Tutte le Direzioni in Summertime 2025' è la serata dal titolo 'Anima Lucio' che si tiene venerdì 1 presso una nuova location appena entrata nel cartellone del Gruppo dei 10: il Bagno Florida Beach 43.Protagonisti saranno Massimo Luca (chitarra elettrica e voce), Bob. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Olio Barilese, l’anima dell’olio lucano raccontata da Michela e Lucio - C’è una parte di Basilicata che si racconta non con le parole, ma con il profumo dell’olio evo appena molito, con il gesto quotidiano di chi coltiva la terra senza fretta, e con la scelta consapevole di dare valore a ciò che spesso viene dimenticato.

Al circolo Polimeni Soundstories "Nel cuore, nell'anima": omaggio a Lucio Battisti - Domenica 27 luglio, alle ore 21.30, il Circolo del Tennis Rocco Polimeni diReggio Calabria, nell'ambito della stagione culturale estiva propone un eventospeciale dedicato a uno dei più grandi artisti della musica italiana: Lucio Battisti.

Un viaggio nella mente di David Lynch – Appuntamento il 23 luglio in Piazza Lucio Dalla Preparati a scoprire l’anima creativa di uno dei cineasti più affascinanti e misteriosi del nostro tempo: David Lynch. Il 23 luglio, Piazza Lucio Dalla diventa il palcos Vai su Facebook

Al via "Camaiore Estate". Spettacoli e concerti animano il centro storico - Da domani una serie di appuntamenti gratuiti di piazza fra luglio e agosto.