Angurie e meloni lasciati marcire | la scelta estrema dei coltivatori

Accade una cosa singolare nelle campagne pugliesi. Gli agricoltori stanno lasciando marcire nei campi tonnellate di angurie e meloni. Non per protesta, non per sciopero. Semplicemente perché raccoglierli costa più di quanto possano rendere loro. Non è una novità , purtroppo. Nell’ultimo decennio è già accaduto per pesche, nettarine e albicocche. Ma il caso delle cucurbitacee pugliesi è emblematico di come questi fenomeni si possano moltiplicare all’infinito. Mettendo in ginocchio i produttori di varietà molto diverse fra loro. La forbice dei prezzi dal campo alla tavola tende ad ampliarsi, fino a schiacciare i coltivatori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Angurie e meloni lasciati marcire: la scelta estrema dei coltivatori

