Aneurisma cerebrale Operato d’urgenza il calciatore italiano | come sta

Ci sono giorni che iniziano come tanti altri, tra il caldo dell'estate e la spensieratezza delle vacanze, ma bastano pochi istanti perché tutto cambi. Un dolore inaspettato, una paura che si fa strada silenziosa, e all'improvviso la serenità lascia il posto a una corsa contro il tempo. Ma cosa è davvero successo in quella domenica d'estate sulla Costiera? Nessuno avrebbe immaginato che una giornata apparentemente normale si sarebbe trasformata in una sfida di coraggio e forza interiore.

Davide Mansi operato d’urgenza per un aneurisma cerebrale: come sta il calciatore campano - Sta meglio Davide Mansi, il calciatore 29enne del Nola 1925 colpito da un aneurisma cerebrale mentre si trovava nella sua casa ad Atrani, in Costiera Amalfitana. Lo riporta msn.com

