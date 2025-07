Andrea Cosi d’oro nella marcia | trionfo alle Universiadi di Bochum

L’azzurro conquista la 20 km con un grande tempo nella marcia: è il quarto oro dell’atletica italiana. Per Cosi un successo che sa di riscatto. L’Italia della marcia torna a brillare e lo fa grazie ad Andrea Cosi, che conquista la medaglia d’oro nei 20 km di marcia alle Universiadi di Bochum, in Germania. Il 24enne toscano delle Fiamme Oro ha dominato la gara in 1h19:48, lasciandosi alle spalle il giapponese Atsuki Tsuchiya (1h20:08) e l’ucraino Mykola Rushchak (1h20:10). Una vittoria importante, la quarta dell’atletica azzurra in questa edizione, che porta il bilancio complessivo a nove medaglie, il miglior risultato dal 1995. 🔗 Leggi su Sportface.it